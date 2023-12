Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Vom langjährigen Investigativjournalisten Rainer Fleckl liest man gerade viel in "Krone" und auch "News" immer wieder neue Details über die interessanten Geschäfte und Praktiken von René Benkos Signa-Gruppe, die 2023 in die Insolvenz geschlittert ist. 2024 dürfte man noch mehr von Fleckl zu sehen bekommen, diesmal bei der "Krone". Und es wird wieder um Immobilien gehen.

Rainer Fleckl baut für die "Kronen Zeitung" ein Immoportal auf, das relativ früh im Jahr 2024 starten soll. Privat, Bildbearbeitung DER STANDARD

Recht bald im Jahr 2024 soll Rainer Fleckl für die "Krone" ein neues Immobilienportal starten, das ebenso journalistisch wie kommerziell funktionieren soll - derStandard.at/Etat hat darüber schon berichtet. Die digitale Immoplattform soll investigativ über die Branche berichten, soll Fleckl bei der internen Präsentation erklärt haben. Sie ist als zusätzliches digitales Geschäftsfeld für die"Kronen Zeitung" gedacht, heißt es in der Muthgasse.

Die Enthüllungsserie von Fleckl und dem etwa auch für den "Spiegel" schreibenden Partner in Investigation Sebastian Reinhart bei "News" ist, vor Weihnachten 2023, inzwischen nach vielen Coverstories bei Teil 11 angelangt.

Das frei beitragende Aufdeckerduo Fleckl/Reinhart bescherte dem Wochenmagazin neue Aufmerksamkeit, das inzwischen laut Chefredakteurin Karin Gulnerits von nur noch sechs Journalisten und Journalistinnen produziert wird. Die neuerliche Autorenschaft für "News" dürfte noch in Fleckls Zeit zwischen seinem Engagement bei der Wiener Beratungsfirma Theseus, gegründet 2021, und seinem "Krone"-Engagement ab November entstanden sein.

Dichand vs. Benko

Gut möglich, dass "Krone"-Herausgeber Christoph Dichand nichts gegen kritische Berichterstattung über Benko auch auf den Covers anderer Medien hat. René Benko überraschte die Dichands 2019 mit einer Beteiligung an der "Krone" und der Ambition, die 50 Prozent der deutschen Funke-Gruppe am weitaus größten österreichischen Kleinformat ganz zu übernehmen. Benkos Ambition scheiterte an den Vorrechten der Dichands bei der "Krone", die sich als beständiger erwiesen, als er offenbar erwartete. Nun kündigt der Signa-Sanierungsverwalter an, die Medienbeteiligungen würden verkauft. Benko zahlte für fast ein Viertel der "Krone"-Anteile 2019 kolportierte 80 Millionen Euro. Mit 90 Millionen standen sie und fast ein Viertel der "Kurier"-Anteile zunächst in den Signa-Büchern, inzwischen sind sie auf die Hälfte abgewertet.

Ganz neu ist Fleckl bei "News" nicht: Beim groß und recht teuer angelegten Relaunchversuch des Wochenmagazins 2015 war Fleckl Chronikchef, danach war er für Red-Bull-Boss Mateschitz beim Rechercheportal "Addendum" und danach beim Red Bull Media House als Talkchef von Servus TV tätig. Investigativ war Fleckl schon als Sportjournalist beim "Kurier" unterwegs. (fid, 25.12.2023)