Uns fehlten eine "Befreiung" der deutschen Bauern, zwei "Ex-" vor früheren Jobs und eine Farbe im Spektrum

Deutsche Bauern protestierten in Berlin – wogegen? In dieser Verneinungsverkette haben wir uns verheddert. IMAGO/Maximilian Koch

Die Wut der Bauern beschäftigt Deutschland in diesen Wochen sehr, den Landwirten geht’s ums Geld: Sie zahlen derzeit keine Kfz-Steuer und wollen, dass das so bleibt. Die deutsche Bundesregierung wollte diese Befreiung abschaffen, hat es sich angesichts der Proteste aber anders überlegt. Falsch herum war unser Satz, die Koalition hätte "die geplante Streichung der Kfz-Steuer in der Landwirtschaft" zurückgenommen.

Rundflüge des verstorbenen Niki Lauda

Weitere Berichtigungen: Juliane Bogner-Strauß ist nicht mehr Landesrätin in der Steiermark und Werner Gruber ist kein "Science Buster" mehr – vor beide Jobs hätte ein "Ex-" gesetzt werden müssen. Die russischen Streitkräfte haben ukrainische Städte bombardiert, nicht russische. Das von uns verwendete Foto der Autorin Marlen Haushofer hat nicht ihr Mann geschossen, sondern dessen gleichnamiger Sohn. Und "der verstorbene Niki Lauda" lud nicht regelmäßig zu Rundflügen, er tat das noch zu Lebzeiten. Missverständlich war die Überschrift, nachdem die Polizei einen Mann "mit Machete" erschossen hätte – die Machete gehörte dem Mann, nicht der Polizei.

Sechs von sieben Farben

Richtigerweise erklärten wir unseren Leserinnen und Lesern, dass das Spektrum des sichtbaren Lichts in sieben Hauptfarben unterteilt werden kann – verwirrend war dann allerdings, dass wir nur sechs davon aufzählten: "Blau" lässt sich in Cyan und Indigo aufteilen.

In einer Reportage aus Indonesien verwendeten wir mit "Hasenscharte" ein veraltetes Wort, das mit einem Stigma behaftet ist. Korrekt ist der Begriff Lippenspalte. Wir bedauern und geloben Besserung. (Sebastian Fellner, 23.1.2024)