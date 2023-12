Im Schweizer Skiort Saas-Fee wurde 1984 das Video zum Song "Last Christmas" gedreht. Auf den Spuren von Wham in einer luxuriösen Jugendherberge

Ab wann ist man eigentlich zu erwachsen, um in einer Jugendherberge zu übernachten? "Unser ältester Stammgast war 94 – er reiste jedes Jahr aus Japan an und schlief in einem Mehrbettzimmer", zerstreut Chantal Anthamatten alle Bedenken. Die Hotelmanagerin betreut eine der luxuriösesten Jugendherbergen der Schweiz. Allein die Lage ist ein Hit: Das Wellness-Hostel 4000 liegt auf einem Hochplateau auf 1.800 Metern in Saas-Fee mit Blick auf das majestätische Bergpanorama von 18 Viertausendern und 150 Pistenkilometern bis auf 3.600 Meter.

Aber auch die Ausstattung widerspricht dem, was man gemeinhin unter Jugendherberge versteht: Der Wellnessbereich überzeugt mit riesigen Glasfronten und modernem Design. In der Sauna staunen wir nicht schlecht, als wir am Berghang gegenüber Gämsen im Schnee auf Futtersuche sehen. Ein Hallenbad mit einem 25-Meter-Becken gehört ebenfalls zum integrierten Wellnessbad Aqua Allalin.

Die luxuriöse Jugendherberge von Saas-Fee in der Schweiz. Karin Cerny

Auch das Publikum ist gemischt: eine Schulgruppe aus England, Paare mit Kindern, ältere Reisende, die ein Einzel- oder Doppelzimmer gebucht haben. Die Preise reichen, je nachdem ob man den Wellnessbereich nutzen möchte, von 66 Euro für ein 6er-Zimmer bis zum Einzelzimmer mit Wellness ab 150 Euro (mit Mitgliedsausweis kommen rund sieben Euro Ermäßigung weg). Für Schweizer Verhältnisse ist das günstig, vor allem im Winter- und Wanderparadies Saas-Fee, das zwar nicht so mondän wie Zermatt ist, aber von der Lage unschlagbar. Viele Häuser sind noch im traditionellen Chalet-Stil. Die alten Stadln aus Lärchenholz stehen auf komplexen Steinkonstruktionen, damit die Mäuse nicht hineinklettern konnten.

Der Blick aus der Sauna auf den verschneiten Ort. Karin Cerny

Saas-Fee ist aber auch berühmt für einen Zufall: Als die britische Band Wham 1984 ihr Video für "Last Christmas" drehen wollte, gab es nirgends Schnee. Nur in Saas-Fee war die Wetterlage stabil, für die Aufnahmen im schon damals autofreien Dorf gab es eine Sondergenehmigung, um mit dem Jeep zum Lift zu fahren. Heute steht im Zentrum ein kleines Last-Christmas-Denkmal, die Einheimischen sind schon ein wenig müde, die ewiggleichen Geschichten zu erzählen, wie George Michael absolut winteruntauglich in Lackschuhen ankam, wie wild die Partys im Walliserhof-Pool inklusive Drogen waren, wie wenig Trinkgeld es gab.

Das Last-Christmas-Denkmal in Saas-Fee. Karin Cerny

Im Video wirkt es, als ob das Wham-Chalet hoch in den Bergen sein würde, eigentlich liegt die Hütte, die man nur von außen als Kulisse nutzte, aber unspektakulär am Ortsende. Mittlerweile ist sie von zahlreichen anderen Chalets umgeben, die Holzverschalung ist neu, der Zaun aber noch original. Wegweiser gibt es keinen, überhaupt geht der Ort sympathisch dezent mit dieser Pop-Anekdote um, obwohl es mittlerweile auch Last-Christmas-Führungen gibt. Aber auch ohne Wham: 49 Jugendherbergen gibt es in der Schweiz, vom romantischen Schloss bis zu moderner Architektur, jede hat ihre Besonderheit. Und ist für jedes Alter geeignet. (Karin Cerny, 25.12.2023)