Auf Instagram habe ich bisher meine Freundinnen und Freunde in Berlin beneidet. Die dort gegründete Plattform Raus hat ein ebenso einfaches wie überzeugendes Konzept für gestresste Großstädter entwickelt: Stylische, nachhaltige Cabins stehen da einsam inmitten prachtvoller Natur – einen Katzensprung vom urbanen Alltag entfernt. Sie sind ein spontaner, schneller Rückzugsort für alle jene, die für ein paar Tage raus ins Grüne wollen – und dabei ganz privat sein möchten.

Eine Berliner "Raus"-Cabin auf einer Wiese bei Neulengbach. Karin Cerny

Die riesigen Fenster garantieren ein Cinemascope-Naturerlebnis, mit lästigen Nachbarn hat man keine Probleme. Lediglich Alpakas – einige Cabins liegen bei Höfen, wo die Tiere gehalten werden –, Hasen, Rehe oder Vögel bekommt man zu sehen. Vor ein paar Wochen ist Raus-Life auch in Österreich gelandet. Drei Cabins gibt es bereits, Tendenz steigend. Leider ist noch keine direkt an einem See dabei. Auch diejenigen mit Sauna und Hot Tub sind bisher nur im Nachbarland zu finden.

Ich habe die Wien am nächsten gelegene Kabine ausprobiert: In 40 Minuten komme ich vom Westbahnhof in einem angenehm leeren Lokalzug nach Neulengbach, wo mich Birgit mit dem Auto abholt. Den Shuttle-Dienst kann man dazubuchen. Das Tiny House befindet sich auf Birgits Grundstück, sie bietet netterweise an, im Supermarkt haltzumachen, schließlich bin ich Selbstversorgerin.

Das Land der Äcker direkt hinterm Panoramafenster. Karin Cerny

Die Kabine steht auf einer Wiese mit Obstbäumen und schönem Weitblick, ringsum sind Felder und Wälder. Birgits Haus sieht man von der Cabin nicht, aber es ist gut zu wissen, dass jemand da ist, falls ich etwas brauchen sollte. Das gebuchte vegetarische Frühstück ist schon im Kühlschrank.

Die Landschaft ist nicht spektakulär, aber ich merke schnell, wie erholsam genau das ist. Ich habe nicht das Gefühl, etwas zu versäumen, gönne mir die Nachmittagssonne auf der Terrasse, unternehme einen Spaziergang und mache es mir lesend im Bett bequem. In der Ferne laufen Rehe vorbei, ein blauer Traktor fährt rasant den Feldweg entlang. Mehr passiert nicht. Abends wird es kühl, das Holz für den Ofen steht bereit. Der Sternenhimmel ist fantastisch. Mehr braucht es nicht, um zufrieden zu sein. (Karin Cerny, 18.3.2024)