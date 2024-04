Man muss nicht in den hohen Norden, um im April Rentiere zu treffen. Und die Region Dalarna ist auch ideal, um die samische Kultur in Schweden kennenzulernen

Wer träumt nicht von einer Reise nach Lappland, wo Nordlichter über den Himmel tanzen und das Volk der Samen Rentiere züchtet? Dabei gibt es einfachere und kostengünstigere Möglichkeiten, in ein perfektes schwedisches Winterwunderland ohne lange Flugzeiten zu gelangen, das von der Landschaft sehr ähnlich ist: dichte Wälder, malerische Seen und Schneesicherheit bis April.

Die Region Dalarna ist Schweden im Miniaturformat – inklusive der Rentiere. Karin Cerny

Rund sechs Stunden von Stockholm entfernt liegt Grövelsjön, der nördlichste Punkt der Region Dalarna, von der man sagt, sie sei Schweden in Miniaturform (die roten Holzpferde werden hier produziert). Dalarna ist ein Bilderbuchland, überall stehen Holzhäuschen, wir sehen Elche im Wald, der Himmel ist blitzblau, der Frost lässt die Bäume glitzern.

Von der eigenen Kultur entfremdet

Wir besuchen Helena und Peter Andersson, die zu einer der vier samischen Familien gehören, die rund 3.000 Rentiere halten. Renbiten heißt ihr Betrieb – und ist der südlichste Außenposten der Samen, die schon vor mehr als 10.000 Jahren als Nomaden Nordeuropa bewohnt haben. Peter versorgt uns mit Schneeschuhen und erzählt, dass er die Sprache der Samen nur schlecht spricht. Als Jugendlicher wurde er, wie so viele seiner Generation, in ein staatliches Internat gesteckt und von seiner Kultur entfremdet. Es hat lange gedauert, bis die Samen anerkannt wurden, nach wie vor gibt es Konflikte um ihren Lebensraum, der von Wirtschaftsinteressen bedroht wird.

Peter Andersson gehört zu den wenigen samischen Familien in Mittelschweden. Karin Cerny

Wir spazieren mit seinen Rentieren durch den Wald, die begeistert das Moos von den Bäumen fressen. Im Schnee sehen wir Spuren von einem Vielfraß. "Sie bestehen aus 25 Kilogramm Muskelmasse und töten Rentiere durch einen Biss in den Nacken", sagt Peter. Die Spuren sind von heute Morgen, Peter ist froh, dass er keines seiner Tiere verloren hat.

Die Region Dalarna ist ideal für Husky-Touren bis in den April oder Mai hinein. Karin Cerny

Rund 40 Minuten südlich liegt ein schönes Skigebiet. Die Krone ist gerade schwach, das hochpreisige Land ist für uns erstaunlich günstig, auch was Skipässe betrifft. Das Pernilla-Wiberg-Hotel ist aber auch ein idealer Ausgangspunkt für Husky-Touren. Wir gehen eisfischen mit Micke Nyberg, für den erst im Mai die schönste Zeit beginnt. "Die Sonne scheint dann so stark, dass wir im T-Shirt auf dem Eis sitzen können." Micke erzählt von Bären, die er in der Region gesehen hat. Und wir fühlen uns wie in Lappland. (Karin Cerny, 8.4.2024)