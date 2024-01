Gabriele Waldner-Pammesberger (54) ist seit 1. Dezember Chefredakteurin der aktuellen ORF-Information, zuständig für die multimedialen Fachressorts. In der neuen Chefredaktion ist zudem Johannes Bruckenberger für Sendungsteams wie jenes der "ZiB 2" oder der Radio-"Journale" sowie Plattformteams zuständig, Sebastian Prokop für Breaking News und aktuelle Kurznachrichten online, auf Social Media und in TV und Radio.

Die Kärntnerin kam nach Praktika bei "Kleiner Zeitung" und STANDARD 1996 als Nachrichtenredakteurin für Ö1 und FM4 zum ORF. 1999 wechselte sie in die Radio-Innenpolitik und war bald in "Pressestunde" und "Im Zentrum" im Fernsehen zu sehen. 2006 moderierte sie die ORF-"Sommergespräche". 2002 bis 2006 war Waldner-Pammesberger stellvertretende Leiterin der Radio-Innenpolitik, 2008 bis 2012 stellvertretende Sendungschefin und Moderatorin des "Report". Als Leiterin der Ö1-Information und stellvertretende Chefredakteurin der ORF-Radioinformation kehrte sie zum Hörfunk zurück. Seit Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter mit März 2023 die Leitung der ORF-Hauptabteilung Sport übernahm, wurde sie interimistisch Radio-Chefredakteurin.

Mehr Medienmenschen 2024

Reihenfolge nach Erscheinen, die Übersicht bereits erschienener Serienteile ist kein Ranking.

Teil 1: Johannes Bruckenberger wird Chefredakteur von Armin Wolf und Co

Teil 2: Isabel Russ wird neue Chefredakteurin der "Vorarlberger Nachrichten"

Teil 3: GIS-Chef Alexander Hirschbeck mahnt 2024 offene ORF-Beiträge ein

Teil 4: Lydia Ninz hilft arbeitslosen Journalisten und Journalistinnen beim Neustart

Teil 5: Thomas Trukesitz organisiert ab 2024 bei Canal+ die Champions League

Teil 6: Huberta Gheneff prozessiert um "Krone"-Millionen für die Dichands

Teil 7: Maximilian Dasch könnte Präsident des Zeitungsverbands VÖZ werden

Teil 8: Silvia Lahner baut Ö1 für die Streamingwelt um

Teil 9: Michael Tillian nimmt sich "Krone" und Mediaprint vor

Teil 10: Kathrin Zierhut-Kunz ist FPÖ-nahe Personalreserve im ORF-Management

Teil 11: Pius Strobl ist ein Spitzenkandidat für die Offenlegung der ORF-Gehälter

Teil 12: Rainer Nowak gibt der "Krone" ein neues Gesicht

Teil 13: Silvia Lieb führt eine der großen Mediengruppen Österreichs

Teil 14: Gerold Riedmann wird Chefredakteur des STANDARD

Teil 15: Richard Grasl wird "Kurier"-Geschäftsführer

Teil 16: Hans Mahr kehrt als Aufsichtsrat zu "Krone" und Mediaprint zurück

Teil 17: Alexandra Schlögl und Yvonne Lacina-Blaha machen ORF-Vollprogramm für Kinder

Teil 18: Wird Klaus Webhofer ORF-Politikchef, braucht Hans Bürger neuen Job

Teil 19: Wer "Bauer sucht Frau" sucht, soll auf Joyn Corinna Milborns News finden

Teil 20: Florian Novak sucht Investoren für neues, mitgliederfinanziertes Medium

Teil 21: Höchstgericht entscheidet, ob Ferdinand Wegscheider auf Servus TV Gesetz verletzt

Teil 22: Maria Scholl führt die APA mit "KI-Helferleins" durchs Superwahljahr

Teil 23: Medienministerin Susanne Raab könnte noch rasch den ORF unabhängiger machen.

Teil 24: ORF-Direktorin Stefanie Groiss-Horowitz verabschiedet US-Serien aus ORF 1

Teil 25: Signa-Aufdecker Rainer Fleckl startet für "Krone" Immobilienportal

Teil 26: Journalismusgewerkschafter Eike Kullmann verhandelt über neuen KV

Teil 27: Diese "Biester" können Sie im ORF-Nachtprogramm überraschen: Sanni Schneider, Theresa Riess, Anja Pichler und Mara Romei

Teil 28: Oliver Pokorny managt Österreichs Nummer drei im Zeitungsmarkt

Teil 29: ORF-Betriebsrat unter Werner Ertl zieht gegen ORF wegen Gehaltsoffenlegung vor Höchstgericht

Teil 30: "WZ"-Chef Martin Fleischhacker braucht neuen Vertrag und Chefredakteur

Teil 31: Eva Reiter-Kluger leitet den nächsten ORF-Anlauf gegen Netflix

Teil 32: ORF-Chef Roland Weißmann geht mit ORF-Beitrag in ein unsicheres Jahr

Teil 33: Martina Salomons Vertrag als "Kurier"-Chefredakteurin läuft bis Herbst

Teil 34: Horst Pirker beteiligt das Management an seinen Magazin-Welten

Teil 35: Goetz Hoefer könnte bei Servus TV Intendant Ferdinand Wegscheider dereinst nachfolgen

Teil 36: Die mit dem Newsroom verdoppelte ORF-Generaldirektion wählt ihren Betriebsrat, Alexander Schrems fordert den amtierenden Betriebsrat heraus

Teil 37: Dietrich Mateschitz' Tech-Visionär Sebastian Hinterstoisser revolutioniert TV-Quotenmessung

Teil 38: Statt für "Krone"-Wirtschaft wirtschaftet Manfred Schumi nun für sich